وسط اهتمام باريس سان جيرمان.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول سيكون منفتحاً على بيع النجم المصري محمد صلاح، بعد أشهر قليلة من منحه عقدًا جديدًا لإبقائه فى ملعب "آنفيلد" حتى عام 2025.

وأفاد موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي، بأن المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، غير مقتنع تمامًا بأداء صلاح هذا الموسم، والنادى سينظر فى إمكانية بيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، مقابل ما لا يقل عن 70 مليون إسترليني.

ولفت الموقع إلى أنه من المرجح أن يكون باريس سان جيرمان مهتمًا باللاعب المصرى، الذى سجل 7 أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وأشار إلى أنه فى حال بيع "الفرعون المصري" قبل الموسم المقبل، فإن كلوب سيحاول التعاقد مع فيديريكو كييزا من يوفنتوس بديلا له، وهو اللاعب الذى تقدر قيمته بـ53 مليون إسترليني.

ونجح صلاح في تسجيل 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، وهى أقل حصيلة تهديفية له منذ وصوله لقلعة آنفيلد في 2017.

وتمكن صلاح من تخطي السير كيني دالجليش في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، ليرتقي للمركز السابع برصيد 173 هدفا، فيما أحرز دالجليش 172 هدفا.