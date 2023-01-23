«غير قابلة للطعن عليها».. إيقاف القيد الشتوى لنادى الإسماعيلي ونقل 5 مباريات خارج ملعبه

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم "إيقاف القيد الشتوى لنادى الإسماعيلى"، مع نقل 5 مباريات للفريق خارج ملعبه وبدون جمهور.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن قرار لجنة الانضباط جاء بسبب عدم التزام النادي الإسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) والمؤيدة برفض طعن النادى الإسماعيلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تنفيذًا لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الصادر في 21 ديسمبر 2022 ضد النادي الإسماعيلي، مع مهلة لمدة ثلاثين يومًا، انتهت بتاريخ أمس 22 يناير 2023، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر ضده لصالح نادى النجوم لكرة القدم خلال المهلة المحددة.

وأكدت أن قرار لجنة الانضباط أصبح سارياً ابتداء من اليوم، الاثنين الموافق 23 يناير 2023، والذى يتم من خلاله إيقاف القيد الشتوى الحالى للنادى الإسماعيلي، بالإضافة إلى نقل خمس مباريات خارج أرضه.

وشددات الصحيفة على أن هذه العقوبة تعد "غير قابلة للطعن عليها" بموجب المادة رقم 27 من لائحة الانضباط التي تنص على عدم جواز الطعن على العقوبات الصادرة بسبب عدم تنفيذ القرارات النهائية من المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

ولفتت إلى انه في حال عدم امتثال النادي الإسماعيلي وتنفيذه لحكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) ستكون العقوبة قابلة للتشديد بموجب المادة رقم 28 من اللائحة.

وفي السياق ذاته، قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم لكرة القدم، إنه فى انتظار مسئولي النادي الإسماعيلي بإجراء التسوية المالية المقررة، حتى يتسنى له إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتزام النادي الإسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS).