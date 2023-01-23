شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر لمواجهة الدنمارك فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة الفراعنة لمواجهة الدنمارك فى المواجهة المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم فى آخر مبارياته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: كريم هنداوى و عبد الرحمن حميد و محمد سند و على زين وإبراهيم المصرى ويحيى الدرع وسيف الدرع ومحسن رمضان ومهاب سعيد وأكرم يسرى و أحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وعمر الوكيل بكار وأحمد هشام دودو وأحمد مؤمن صفا وحسن قداح.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد فى هذه المواجهة لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأول المجموعة الرابعة لتفادى مواجهة السويد " صاحب الأرض " فى ربع النهائى .

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 أول أمس السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة ، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة .

كما إستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.