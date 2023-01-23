شكرا لقرائتكم خبر عن حجز أمير عزمى بأحد مستشفيات القاهرة بسبب حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لنادى السكة الحديد، لوعكة صحية استدعت حجزه بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، فور تعرضه لنزلة برد قوية مؤخراً.

ويخضع أمير عزمي لبعض الفحوصات خلال تواجده بالمستشفي للاطمئنان على صحته.

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو نادي السكة الحديد تفاصيل التعاقد مع بهاء مجدي الظهير الأيسر الأسبق لنادى الزمالك، فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف، فى ظل تدعيمات الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء التعاقد مع بهاء مجدي بناءً على طلب من أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق، وقام الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادى، والدكتور سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، والعميد حسام السيسي المشرف العام على قطاع الكرة بإنهاء التعاقد مع بهاء ليتواجد مع الفريق الفترة المقبلة.

وأكد وليد أنور مدير الكرة أن التعاقد مع بهاء مجدي من أجل تدعيم الظهير الأيسر للفريق الفترة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة، أن بهاء مجدي إضافة قوية للفريق، فى ظل المنافسة على التأهل للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وأنهى حماد الدالي، المدير الإداري للفريق، كافة الأمور التعاقدية مع اللاعب، ليكون بهاء جاهزاً للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.