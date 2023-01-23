شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة بيراميدز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، أحمد السعدنى

الدفاع: محمود شبانة، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، إبراهيم عواد، يوسف جودة

الوسط: محمد عصام، بنجامين بواتينج، محمود حليمو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، ممدوح عبد ربه، أبو بكر محمد، الصباحى عماد، طارق علاء، إبراهيم سامي

الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة.

وشهدت قائمة سموحة غياب الحارس الهانى سليمان للمباراة الثانية على التوالى للإصابة، كما ضمت القائمة زياد طارق المعار من النادى الأهلي بجانب بعض الناشئين.

وطالب مسئولو سموحة من الجهاز الفنى واللاعبين ضرورة اقتناص الثلاث نقاط أمام بيراميدز لإعادة الفريق لمساره الصحيح بعد الفوز فى آخر مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.