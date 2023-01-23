شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وأسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد فوزى، حارس مرمى فريق الاسماعيلى، جائزة رجل مباراة فريقة أمام أسوان عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب التألق في المباراة والتصدي لركلة جزاء.

وكان حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان والإسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق أسوان وأهدار أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى و محمود صلاح و فشل المغربى أحمد بلحاج من تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى و التصدرى لركلة جزاء في الدقيقة 27 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يحتل الاسماعيلى المركز الأخير برصيد 9 نقاط .