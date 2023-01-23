شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة مباريات الدور التمهيدى الرابع لكأس مصر بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة الأندية بإقامة مباريات الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر موسم 2022 _2023 بدون جمهور.

وشهدت مباريات الدور الثالث التمهيدى من بطولة كأس مصر العديد من المفاجآت، بخروج العديد من الفرق صاحبة الشعبية من القسم الثانى على يد أندية القسم الثالث.

وخرج فريق بلدية المحلة من كأس مصر بعد الخسارة من فريق راية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى أكبر مفاجآت هذا الدور، وكذلك خروج فريق الأوليمبى أمام فريق الحمام بعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وودع أيضا فريق طنطا كأس مصر بعد الهزيمة المفاجئة أمام فريق سبورتنج كاسل بهدفين نظيفين، وخرج هلال الضبعة من هذا الدور على يد طلائع الأسطول بهدف نظيف.

وخطف فريق المنصورة فوزا صعبا على فريق نبروه بهدف نظيف ليواصل مشواره فى كأس مصر، كما أطاح فريق سبورتنج بنظيره المجد السكندرى بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1/ 1.