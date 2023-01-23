شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود فى مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل الفريق الذى سيخوض لقاء اليوم أمام الاتحاد فى الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة الاتحاد كالتالي: محمد فوزي ومحمد رضا ومحمود بن والي وخالد سامي وابراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي ومصطفى جمال واحمد فيلكس ومصطفى زيكو وأحمد قاسم ومحمود ممدوح وعلى مقاعد البدلاء: كريم عماد وحامد الجابري ومحمد عبدالله ومؤمن عوض وكوكو وايمانويل ديفيد وأحمد علي ومصطفى صبحي بينما استقر المدير الفني الصربي زوران مالونوفيتش للاتحاد السكندرى على تشكيل فريقه أمام حرس الحدود، وجاء التشكيل كالتالي : لحراسة المرمى : المهدي سليمان خط الدفاع : محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح - صبري رحيل خط الوسط : ساليفو مورو – خالد الغندور إبراهيم حسن – محمد محمود – احمد عادل ميسي خط الهجوم : .كريستوفر مابولولو البدلاء: صبحي سليمان لحراسة المرمى عبد الله نصيب – كيفين كزيتو- اوستن اموتو – عمار حمدي – اسلام عبد النعيم – احمد عيد – عبد الغني محمد – محمد فارس