الامارات | شباب الأهلي ينهي صمود 10 لاعبين من عجمان في 109 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأثنين، في الجولة الـ 13، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 28 نقطة متوجاً نفسه بطلاً للشتاء متقدماً على الشارقة في المركز الثاني برصيد 27 نقطة بينما توقف رصيد «البرتقالي» عند 23 نقطة.

وشهدت المباراة احتساب الحكم 16 دقيقة وقت بدل ضائع، بواقع 10 دقائق في الشوط الأول ولكنه واصل اللعب حتى الدقيقة 13، بينما احتسب في الشوط الثاني 6 دقائق ليلعب الفريقين 109 دقيقة.

وتلقى عجمان صدمة قوية بعدما حصل المدافع محمد إسماعيل على البطاقة الحمراء بعد مرور 25 ثانية في أسرع طرد بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما ارتكب مخالفة عنيفة ضد وليد عباس.

وفي الوقت الذي اقترب فيه شباب الأهلي من إحراز هدف التقدم تألق التونسي فراس بالعربي وأحرز الهدف الأول لفريق عجمان من هجمة مرتدة قادها ناصر نور ومرر الكرة إلى بالعربي الذي استلم الكرة بمهارة وسدد كرة صاروخية في المرمى (38).

وفي الدقيقة الـ 11 من الوقت بدل الضائع حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع عجمان نوفاك، وسدد كارتابيا الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول لـ «فرسان دبي» في الدقيقة الـ 13 من الوقت بدل الضائع.

وأضاف شباب الأهلي أضاف الهدف الثاني عن طريق «النيران الصديقة» من كرة لعبها كارتابيا ولعبها عبدالرحمن راكان بالخطأ في مرماه (64)، قبل أن يضيف البديل، البرازيلي غويلهيرمي بالا الهدف الثالث بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية (74) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.