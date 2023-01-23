شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف القيد الشتوي للإسماعيلي ونقل 5 مباريات خارج ملعبه بسبب إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف القيد الشتوى لنادى الإسماعيلى، مع نقل خمس مباريات للفريق خارج ملعبه، وبدون جمهور، بسبب عدم التزام النادي الإسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) والمؤيدة برفض طعن النادى الإسماعيلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وتنفيذًا لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الصادر في 21 ديسمبر 2022 ضد النادي الإسماعيلي، مع مهلة لمدة ثلاثين يومًا، انتهت بتاريخ أمس 22 يناير 2023، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر ضده لصالح نادى النجوم لكرة القدم خلال المهلة المحددة.

وبذلك يصبح قرار لجنة الانضباط سارياً ابتداء من اليوم، الاثنين، 23 يناير 2023 ، والذى يتم من خلاله إيقاف القيد الشتوى الحالى للنادى الإسماعيلي، بالإضافة إلى نقل خمس مباريات خارج أرضه.

وتعد هذه العقوبة "غير قابلة للطعن عليها" بموجب المادة رقم 27 من لائحة الانضباط التي تنص على عدم جواز الطعن على العقوبات الصادرة بسبب عدم تنفيذ القرارات النهائية من المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

وفي حال عدم امتثال النادي الإسماعيلي وتنفيذه لحكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) ستكون العقوبة قابلة للتشديد بموجب المادة رقم 28 من اللائحة.

وصرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم بأنه فى انتظار مسئولي النادي الإسماعيلي بإجراء التسوية المالية المقررة، حتى يتسنى له إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتزام النادي الإسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS).