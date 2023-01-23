شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك عن منتخبى مصر والدنمارك قبل مواجهة بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المرتقبة بين منتخب الفراعنة أمام نظيره الدنماركي، المحدد لها التاسعة والنصف مساءً، فى آخر مبارياته فى الدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد، فى النسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الدنماركي فى هذه البطولة بتحقيق 5 انتصارات متتالية مقابل تحقيق منتخب الدنمارك الفوز فى 4 لقاءات والتعادل فى مباراة بالدور الرئيسى أمام كرواتيا.

سجل منتخب الفراعنة 155 هدفا مقابل 178 لنظيره الدنماركي، فيما صوب منتخب اليد 226 تصويبة مقابل 241 تصويبة للمنتخب الدنماركى، بينما سكنت شباك الفراعنة 107 أهداف مقابل تسجيل 126 فى مرمى المنتخب الدنماركى.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد فى هذه المواجهة لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأول المجموعة الرابعة لتفادى مواجهة السويد " صاحب الأرض " فى ربع النهائى.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 أول أمس السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة .

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .