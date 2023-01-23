شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، مرانه الأول بمعسكره المغلق الذي انطلق اليوم بالإسماعيلية علي أحد الملاعب الفرعية بفندق الإقامة بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر ، كما خاض حراس المرمي مرانا قويا تحت إشراف الكابتن ايهاب جلال مدرب الحراس .

وسبق مران منتخب مصر 2003 محاضرة للاعبين طالب خلالها محمود جابر الجميع بالدخول في أجواء بطولة أمم أفريقيا بداية من اليوم وبذل أقصي جهد من أجل الوصول لأعلي مستوي قبل انطلاق البطولة ، ثم تحدث الدكتور هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي وشدد علي اللاعبين بضرورة الاهتمام بالتغذية والاستشفاء باعتبارهما من أهم العناصر لتجهيز اللاعبين بدنيا قبل البطولة لافتا إلي أنه سيكون هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين بشكل دوري .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وإسلام جمال معد بدني وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.