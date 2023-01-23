شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على استبعاد شيكابالا من مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، من مواجهة غزل المحلة المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وجاء قرار فيريرا باستبعاد شيكابالا من مواجهة غزل المحلة، بسبب تعرض اللاعب لوعكة صحية أدت لتغيبه عن المشاركة فى مران الفريق اليوم، الاثنين، وهو المران الختامى قبل السفر إلى المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 26 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 5، وخسر 2.

فيما يدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 22 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 4، وخسر 4.