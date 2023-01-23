شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى في مباراة البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود عدد من لاعبيه في مباراة البنك الأهلى المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويفقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وبيرسى تاو للإصابة، فيما يستعيد الأهلى جهود لاعبه محمود متولى مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف كما يعود للفريق الثنائى عمرو السولية وبرونو سافيو بعد التعافى من الإصابة.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته ضد البنك الأهلي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ويدخل المارد الأحمر معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة الغد في إطار سعيه لتأمين قمة الدوري التي يتربع عليها في الوقت الحالي.

وتعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي هي المواجهة الرسمية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

وطالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة البنك الأهلي وعدم الانشغال والتفكير فى منافسات كأس العالم، باعتبار أن موقعة الغد حاسمة فى مشوار الفريق الحمر نحو تأمين القمة وخطوة مهمة نحو استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.