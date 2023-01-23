شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفوز على فاركو 1 / 0 فى الجولة الـ15 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة فاركو وإنبي بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 13 فى المركز 15 ويتوقف رصيد فاركو عن النقطة 13 في المركز 13.

جاءت المباراة فى مجملها هادئة بين الفريقين ونجح حارسا مرمى الفريقين فى الزود عن مرماهما حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إوحتى الدقيقة 90+5 بعد احتساب ضربة جزاء لصالح إنبي احتسبها الحكم محمد يوسف وتصدى لها على فوزي وأحرز هدفاً لتنتهي المباراة بفوز إنبي بهدف نظيف.

تعد تلك المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز والرابعة بعد تقابل الفريقين من النسخة الماضية من كأس الرابطة.

وكانت نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين كالتالي:

‎موسم 2021/2022

‎كأس الرابطة: ‎فوز إنبي 0-2 باستاد الإسكندرية

‎الدوري الممتاز: ‎الدور الأول فوز فاركو 1-0 باستاد الإسكندرية

الدور الثاني : فوز فاركو 1-0 باستاد بترو سبورت.