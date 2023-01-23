شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة الإسماعيلى مستمرة.. الدراويش يتعادل مع أسوان سلبيا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من لاعبى أسوان وأهداروا أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى ومحمود صلاح، وفشل المغربى أحمد بلحاج فى تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى فى التصدرى لركلة جزاء بالدقيقة 27 .

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، ومازال الإسماعيلى يحتل المركز الأخير لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

وخاض فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. عمرو حسام.

خط الدفاع.. على فتحى، محمد عطوة، أحمد فتحى "كاستيلو"، مصطفى "ميدو".

خط الوسط.. عماد فتحى، محمود صلاح، رافائيل.

الهجوم.. محمد حمدى زكى "جدو"، أحمد بلحاج، باى كمارا .

بينما تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو كالتالى :

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. محمد دسوقي – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات .

خط الوسط.. محمد حسن – عمر الوحش – ياو أنور .

خط الهجوم.. محمد الشامي – فراس شواط .