شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد موعد وحكام مباراته أمام الجيش الملكي المغربي فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم الأحد 12 فبراير المقبل، فى التاسعة مساءً، باستاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة ليبيا الشقيقة، بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.

على صعيد آخر، يستعد بيراميدز لمواجهة سموحة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 3 وخسر 3، وسجل لاعبوه 22 هدف، وسكنت شباكه 10 أهداف.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.