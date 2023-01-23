شكرا لقرائتكم خبر عن فوز محمد جابر بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حاتم محمود المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الحكومية عن فوز الطالب محمد جابر بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة بالجامعة بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة فرق تحت 20 سنة.

وهنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطالب محمد جابر لاحرازه الميدالية الذهبية فى بطولة كاس العالم وتمثيله المشرف للجامعة فى البطولة مشيرا الى أنه طالب بكلية الصيدلة متفوق دراسيا حيث يجمع بين التفوق العلمى والتفوق الرياضى.

أكد الدكتور عمرو عدلى أن الجامعة تفتخر بطلابها الذين يرفعون اسم الجامعة عاليا فى المحافل الرياضية العالمية موضحا أن ان هناك اولوية فى الجامعة لدعم الانشطة الطلابية فى شتى المجالات لدورها فى بناء شخصية الطلاب كما يتم تقديم منح دراسية للتفوق العلمى والرياضى كما تحرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتفوقين رياضيا وتحفيزهم على المشاركة فى المسابقات الرياضية لتنمية مهاراتهم حيث يتوافر بالجامعة ملاعب رياضية وحمام سباحة وصالات تدريب ومدربين متميزينن