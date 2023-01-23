شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة برد" سبب استبعاد عبد الله السعيد من مواجهة بيراميد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفنى للفريق، عبد الله السعيد من قائمة مواجهة سموحة، المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

وجاء استبعاد عبد الله السعيد بسبب تعرضه لـ"نزلة برد" شديدة، أدت لحصوله على راحة لمدة 3 أيام، مع الحصول على برنامج علاج مكثف حدده الجهاز الطبى برئاسة الدكتور هشام مصطفى.

وفضل البرتغالى جايمى باتشيكو استبعاد السعيد من مواجهة سموحة، خاصة أن اللاعب مازال يعانى من آثار نزلة البرد، على أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق عقب عودتهم من الإسكندرية.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 3 وخسر 3، وسجل لاعبوه 22 هدف، وسكنت شباكه 10 أهداف.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.