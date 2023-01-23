شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: عمر فايد سيرحل إلى أوروبا وليس للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول يلعب كل مباراة بهدف الفوز أو التعادل من أجل التقدم نحو الأمام فى جدول ترتيب الدوري.

وقال عادل فى تصريحات إذاعية، "نريد المنافسة والتواجد بصفة مستمرة فى المربع الذهبي، واللعب فى الموسم المقبل من أجل الفوز بكأس مصر، وهدفنا تقليل الأعمار السنية للفريق والاعتماد على قطاع الناشئين بسبب ارتفاع الأسعار".

وعن العروض للمدافع عمر فايد، "وصلت عدة عروض فى الفترة الأخيرة، وهدفنا رحيل اللاعب لأحد الدوريات الأوروبية، والأهلي تحدث فى مفاوضات شفهية عن اللاعب ولكن لن نبيعه داخل الدوري المصري".

في سياق مختلف، دخل مسئولو نادى غزل المحلة فى مفاوضات مع المقاولون العرب لضم مدافع الفريق عبد الله محمود خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، فى دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بصفقات في خط الدفاع والوسط والهجوم لاستمرار النتائج الإيجابية.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى وغزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف المباراة حيث تقدم محمد جريندو لفريق المصرى البورسعيدى في الدقيقة 49، بينما تمكن أحمد الشيخ من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

ويستعد فريق غزل المحلة حاليا لملاقاة الزمالك ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في 4 و الهزيمة في مثلها.