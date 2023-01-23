شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها تكثيف مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم عبد الله السعيد، وتأجيل الأهلى تجديد عقود لاعبيه لبعد مونديال الأندية.
الزمالك يكثف مفاوضاته مع مالك بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد
تأكد غياب الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، عن مباراة بيراميدزغدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، فى السابعة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز.
الأهلي يؤجل تجديد عقود نجوم الفريق لحين انتهاء كأس العالم للأندية
قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني، لحين العودة من المغرب عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل بالمغرب، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.
يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال، مساء اليوم، آخر مبارياته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.