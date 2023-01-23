7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها تكثيف مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم عبد الله السعيد، وتأجيل الأهلى تجديد عقود لاعبيه لبعد مونديال الأندية.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع مالك بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد

يكثف مسئولو نادي الزمالك، فى الساعات المقبلة، مفاوضاتهم مع مالك نادى بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقبل غلق باب القيد بنهاية شهر يناير الجارى.

تأكد غياب الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، عن مباراة بيراميدزغدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، فى السابعة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز.

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة، أنه اتفق مع أعضاء مجلس إدارة النادي على إقالته بشكل رسمي بعد مباراة بيراميدز المقبلة فى الدورى، وذلك بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

الأهلي يؤجل تجديد عقود نجوم الفريق لحين انتهاء كأس العالم للأندية قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني، لحين العودة من المغرب عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل بالمغرب، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصرى محمد عادل حكما لمباراة موريتانيا ومالى فى أمم إفريقيا للمحليين، غدا الثلاثاء، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو.

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن مجلس إدارة النادي لم يتلقى عروضاً رسمية لناصر منسي لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال نصار فى برنامج "صباح أون تايم"، "كنا عاملين تدعيمات جيدة وخضنا موسم إعداد ولكن واجهنا سوء توفيق، بالإضافة إلى أننا تقدمنا فى مباريات كثيرة لكن الأمور لم تكن فى صالحنا بعد ذلك، ونسعى لتصحيح الأمور".