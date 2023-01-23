شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عبد الله السعيد من قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفاً على نادى سموحة فى السابعة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.