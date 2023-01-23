شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين أسوان والإسماعيلى فى الشوط الأول رغم سيطرة زهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى أسوان والاسماعيلى بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد أسوان ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق أسوان، وأهدار أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى و محمود صلاح و فشل المغربى أحمد بلحاج من تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى و التصدرى لركلة جزاء في الدقيقة 27 .

تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى يضم كلا من:

حراسة المرمى .. عمرو حسام .

خط الدفاع .. على فتحى ، محمد عطوة ، أحمد فتحى " كاستيلو " ، مصطفى " ميدو " .

خط الوسط.. عماد فتحى ، محمود صلاح ، رافائيل .

الهجوم.. محمد حمدى زكى " جدو "، أحمد بلحاج ، باى كمارا.

بينما تشكيل فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات .

خط الوسط .. محمد حسن – عمر الوحش – ياو أنور .

خط الهجوم .. محمد الشامي – فراس شواط .