شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين أسوان والإسماعيلى فى الشوط الأول رغم سيطرة زهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى أسوان والاسماعيلى بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد أسوان ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق أسوان، وأهدار أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى و محمود صلاح و فشل المغربى أحمد بلحاج من تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى و التصدرى لركلة جزاء في الدقيقة 27 .
تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى يضم كلا من:
حراسة المرمى .. عمرو حسام .
خط الدفاع .. على فتحى ، محمد عطوة ، أحمد فتحى " كاستيلو " ، مصطفى " ميدو " .
خط الوسط.. عماد فتحى ، محمود صلاح ، رافائيل .
الهجوم.. محمد حمدى زكى " جدو "، أحمد بلحاج ، باى كمارا.
بينما تشكيل فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو كالتالى:
حارس مرمى .. محمد فوزي
خط الدفاع .. محمد دسوقي – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات .
خط الوسط .. محمد حسن – عمر الوحش – ياو أنور .
خط الهجوم .. محمد الشامي – فراس شواط .