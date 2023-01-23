شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى الإسكندرية لخوض لقاء سموحة فى الدورى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى محافظة الاسكندرية لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويخوض فريق بيراميدز تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، على أن يعلن بعدها البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى قائمة الفريق التى ستتوجه إلى الإسكندرية.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 3 وخسر 3، وسجل لاعبوه 22 هدف، وسكنت شباكه 10 أهداف.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.