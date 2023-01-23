شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة فاركو وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فاركو وإنبي بالتعادل السلبي، والتى تجمعهما باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل فريق فاركو المباراة، تحت قيادة إيهاب جلال، فى المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة فيما يقود فريق إنبي طلعت يوسف، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

وتعد تلك المواجهة هي الثالثة بين الفريقين فى مسابقة الدوري الممتاز والرابعة بعد تقابل الفريقين من النسخة الماضية من كأس الرابطة.

وكانت نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين كالتالي:

‎موسم 2021/2022

‎كأس الرابطة: ‎فوز إنبي 0-2 باستاد الإسكندرية

‎الدوري الممتاز: ‎الدور الأول فوز فاركو 1-0 باستاد الإسكندرية

الدور الثاني : فوز فاركو 1-0 باستاد بترو سبورت

ويقود المباراة تحكيميًا محمد يوسف فياض ويعاونه كل من أحمد صلاح مساعد أول أيمن دعبس مساعد ثاني محمود وفا حكم رابع، محمود البنا حكم فيديو، أسامة السيد حكم فيديو مساعد.