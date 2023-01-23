شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة أفريقيا للشباب قبل إقامتها فى مصر فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت قيادة محمود جابر، اليوم الاثنين، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فبراير المقبل.

ما هو موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب؟

ج: من المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب مواليد 2003 فى مصر فى الفترة من 19 فبراير المقبل وحتى 12 مارس 2023؟

وما هى المنتخبات المشاركة؟

يشارك فى البطولة 12 منتخبا، وهم المنتخب المصرى المضيف، وكل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

ما هي مجموعة مصر فى البطولة؟

ج: أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

متي يبدأ المنتخب مشواره فى البطولة؟

ج: يبدآ المنتخب مبارياته 19 فبراير بمواجهة موزمبيق فى مباراة الافتتاح .

ما هى منتخبات المجموعتين الأخيريين؟

ج: هناك مجموعتان غير مجموعة منتخب مصر، المجموعة الثانية ضمت أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، والمجموعة الثالثة ضمت جامبيا وتونس وبنين وزامبيا .

كيف تتأهل المنتخبات للدور الثاني؟

ج: يصعد أول وثاني من كل مجموعة للدور التالي فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، بالإضافة إلى أفضل منتخبين بالمركز الثالث فى المجموعات.

ما هي الملاعب التى تستضيف البطولة؟

ج: تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وهى استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.