شكرا لقرائتكم خبر عن السويد أم المجر؟.. الدنمارك تحدد منافس مصر فى ربع نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر أمام الدنمارك، المحدد لها التاسعة والنصف مساءً، فى آخر مباريات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

وفى حال تعادل مصر أو فوزها على الدنمارك تواصل صدارة المجموعة الرابعة وتلتقى مع منتخب المجر ثانى المجموعة الثانية فى ربع النهائى، أما فى حال خسارة الفراعنة سيلتقون مع السويد متصدر المجموعة الثانية.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد فى هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأول المجموعة الرابعة لتفادى مواجهة السويد "صاحب الأرض" فى ربع النهائى.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 أول أمس السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة ، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة .

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .