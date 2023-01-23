شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يطالب مسئولى البنك الأهلى بالموافقة على رحيله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، من مسئولي الفريق الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنادى الزمالك، عقب تجديد مسئولي الفريق الأبيض المفاوضات مع اللاعب.

ويرغب مسئولو البنك الأهلى استمرار ناصر منسى فى صفوف الفريق لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير، بسبب أهمية اللاعب فى القوام الأساسى والمساهمة فى تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى.

وكان أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، قد أكد أن مجلس إدارة النادي لم يتلق عروضاً رسمية لناصر منسي لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال نصار فى برنامج "صباح أون تايم"، "كنا عاملين تدعيمات جيدة وخضنا موسم إعداد ولكن واجهنا سوء توفيق، بالإضافة إلى أننا تقدمنا فى مباريات كثيرة لكن الأمور لم تكن فى صالحنا بعد ذلك، ونسعى لتصحيح الأمور".

وأضاف، "لجنة الكرة ومجلس الإدارة يدرسان الموقف لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الجهاز الفني، حتى الآن لم نستقر على القرار النهائي".

وأوضح رئيس النادى قائلا "حتى الآن لم نتلق أى عروض رسمية بخصوص ناصر منسي، لو تلقينا عرضا رسميا سنجلس مع الجهاز الفني ونناقش الأمر، داخلين على مباريات صعبة والدوري هذا الموسم من أصعب ما يمكن ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتيجة مباراة واحدة".

وتابع، "أحمد توفيق انضم إلينا فى بداية الموسم في صفقة انتقال حر بعد ذلك طلبه بيراميدز واستطلعنا رغبة اللاعب وكان مرحب بالعودة لذلك وافقنا على رحيله.

وعن مواجهة الأهلي المقرر لها غداً الثلاثاء قال رئيس البنك الأهلي، "المباريات كلها صعبة وعندما نواجه فريقا بحجم النادي الأهلي نحتاج إلى استعدادات أكبر، وأتمنى أن نقدم عرضا جيدا لأن الوضع الحالى للفريق لا يناسبنا".

واختتم متحدثً عن مدرب الفريق السابق، "حلمي طولان مدرب كبير وصاحب سيرة ذاتية كبيرة، وأكن له كل التقدير لم يكن موفقاً معنا ولا يحتاج لأحد ليتحدث عن تاريخه وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة، ومستحيل أن يكون اللاعبين عايزين يخسروا أو تآمروا على المدير الفني هذا أمر لم ولن يحدث، نعرف فريقنا بشكل جيد".