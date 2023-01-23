شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد طاهر محمد طاهر للتشكيل الأساسى للأهلى أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على الدفع بطاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق، بعدما شارك بديلا فى مباراة القمة الأخيرة وتألق بشدة بعدما تخلص من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة واستعاد جاهزيته الفنية والبدنية.

ويأتي هذا القرار لتجهيز طاهر محمد طاهر للمشاركة فى مباريات كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها مطلع فبراير المقبل، بعدما غاب اللاعب عن المشاركة مع الأهلى فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته ضد البنك الأهلي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ويدخل المارد الأحمر معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة الغد في إطار سعيه لتأمين قمة الدوري التي يتربع عليها في الوقت الحالي.

وتعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي هي المواجهة الرسمية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

وطالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة البنك الأهلي وعدم الانشغال والتفكير فى منافسات كأس العالم، باعتبار أن موقعة الغد حاسمة فى مشوار الفريق الحمر نحو تأمين القمة وخطوة مهمة نحو استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.