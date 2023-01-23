شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يعتذر عن عدم تدريب فريق المجد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إبراهيم سعيد، المدير الفني لفريق المجد السكندرى اعتذرا عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، ونشر رسالة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قال فيها، "تقدم إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق باعتذار عن الاستمرار فى مهام عمله لتدريب المجد السكندرى".

وأضاف إبراهيم سعيد، "لم أقصر فى عملى طوال فترة تولى المهام الفنية، بشهادة الجميع، وأتوجه بالشكر لرئيس النادى ومجلس الإدارة وجميع اللاعبين، وأتمنى لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة".



إبراهيم سعيد يعتذر عن تدريب فريق المجد السكندرى

وخطف فريق بلدية المحلة تعادلا قاتلا مع فريق دكرنس بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهم فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع دكرنس رصيده إلى 27 نقطة في صدارة مجموعة بحري والإسكندرية، فيما رفع بلدية المحلة رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني.

وحسم التعادل السلبى مواجهة طنطا مع المنصورة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، كما تعادل بايونيرز مع الأوليمبى بهدفين لمثلهما.

وافتتحت مباريات المجموعة، مساء الاثنين عندما حقق فريق الحمام فوزا مهما على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين، افتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوى الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا مهما على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين، مساء الثلاثا، افتتح أبو قير للأسمدة أهداف المباراة عن طريق محمود اجوجو فى الدقيقة 70، وأضاف محمد مجدى الهدف الثانى لأبوقير، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 فى المركز الخامس، بينما بقى فريق سبورتنج عند النقطة 16 فى المركز الحادى عشر.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر من مجموعة بحرى كالتالى..

الحمام 2 / 0 كفر الشيخ

المنصورة 0 /0 طنطا

بايونيرز 2 /2 الأوليمبى

بلدية المحلة 1 /1 دكرنس

المصرى بالسلوم 2 /0 هلال الضبعة

جمهورية شبين 1 /0 المجد

بروكسى 1 /2 نبروه