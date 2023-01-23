شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة أسوان والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة الإسماعيلى بعد قليل بالجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى .. عمرو حسام . خط الدفاع .. على فتحى ، محمد عطوة ، أحمد فتحى " كاستيلو " ، مصطفى " ميدو " . خط الوسط .. عماد فتحى ، محمود صلاح ، رافائيل . الهجوم .. محمد حمدى زكى " جدو " ، أحمد بلحاج ، باى كمارا . بينما أجري الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، تغييرين على تشكيله الأساسى التى شهد عودة محمد دسوقي وياو أنور فى مباراته أمام أسوان.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد أعلن تشكيل فريقه استعدادًا لهذه المباراة والمقرر انطلاقها فى الثالثة إلا الربع عصرًا على ملعب الأخير، بالجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

التشكيل كاملاً جاء كالتالي..

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات

خط الوسط .. محمد حسن – عمر الوحش – ياو أنور

خط الهجوم .. محمد الشامي – فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد كوكو فى حراسة المرمي ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد بيومي ومصطفي فارس ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وأحمد مدبولي وباسم مرسي