شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفقد 4 أسلحة مؤثرة أمام الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق أسوان 4 أسلحة هجومية فى مباراة الإسماعيلي، والتى تشهد استمرار غياب الجابوني ماليك إيفونا واللاعب صابر الشيمى وعبد العزيز موسى للإصابة، بجانب محمد حمدى زكى الذى تعرض لإصابة مؤخرا فى التدريبات رغم أنه غاب عن اللقاء السابق بداعى الإيقاف.

واختتم فريق أسوان استعداداته بخوض التدريب الأخير قبل ملاقاة الإسماعيلى بالجولة 15 باستاد أسوان فى الثالثة إلا ربع ظهر اليوم الاثنين.

وسعى الجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى خلال اليومين الماضيين بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب بالجولة الماضية بهدف دون رد أن يرفع معدلات التركيز لدى اللاعبين ومعالجة أخطاء اللاعبين دفاعيا وهجوميا.

وطالب الرمادي من اللاعبين الإهتمام بإستغلال الفرص التى تتاح لتسجيل الأهداف، وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة ختام قوى ونتائج إيجابية لمباريات الدور الأول أمام الإسماعيلى وطلائع الجيش بأسوان والداخلية بالقاهرة.

وكانت رابطة الأندية رفضت طلب الإسماعيلي بتأجيل مواجهة أسوان لرغبة الدراويش في ترتيب عدد من الأمور الإدارية داخل النادي، خاصة وأنه حتى الآن لم تتواجد لجنة لإدارة شؤون النادي.

ويقع نادي الدراويش فى المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الفريق الأزرق المركز التاسع برصيد 17 نقطة.