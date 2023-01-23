شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحقق أمنية الطفلة تاليا بطلة "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لطلب الطفلة تاليا محمد بطلة "قادرن باختلاف" وقام بتوفير مكان لها للتدريب على السباحة فى المركز الأوليمبي بالمعادى، رغم عدم وجود تدريب لحالتها، إلا أنه خصص مدربا للبطلة، نظرا لقرب المركز من محل إقامتها.

ووجه وزير الشباب والرياضة بعمل عضوية للطفلة تاليا بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين لتكون أصغر بطلة تملك عضوية في الاتحاد.

وتواصل وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مع تاليا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للاطمئنان عليها وعلى بدء التدريبات الخاصة بها على الفور.

وكانت الطفلة تاليا قد طالبت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتوفير مكان لها للتدريب داخل النادي الأهلي، إلا أن النادي ليس من ضمن أنشطته الرياضية جهاز لمتحدى الإعاقة البصرية، وأكد النادي الأهلي دعمه الكامل للطفلة تاليا وجميع أبطال “قادرون باختلاف".

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للنادي الأهلي وجميع المؤسسات الرياضية على اهتمامهم بتنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف" وعدم التواني عن تلبية رغبات ابطالنا من قادرون باختلاف.