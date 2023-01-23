شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل وعاشور يديران مباراة موريتانيا ومالى فى أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصرى محمد عادل حكما لمباراة موريتانيا ومالى فى أمم إفريقيا للمحليين، غدا الثلاثاء، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو.

ويضم الطاقم محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كل من الجزائري أكرم زرهوني مساعد ثاني وإبراهيم سيد علي مساعد ثاني والتونسي محرز المالكي حكما رابعا والغاني دانيال لاريا حكم فيديو والمصرى محمود عاشور حكم فيديو مساعد.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء فى السادسة مساءً على ملعب وهران الأوليمبي فى مدينة وهران بالجزائر.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران (المجموعتين الرابعة والخامسة).