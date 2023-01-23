شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز كوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام البنك بسبب إجهاد معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر بمباراة البنك الأهلى المقبلة بالدوري.

وقرر كولر إراحة التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من المشاركة فى مباراة البنك بسبب الإجهاد العضلى الذى يعانى منه اللاعب.

ووضع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى برنامج علاج طبيعي واستشفاء لمدة 48 ساعة لعلي معلول؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، على أن ينتظم بعدها اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وذلك عقب مباراة البنك الأهلى استعداداً لمباراة أوكلاند سيتى بافتتاحية مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته ضد البنك الأهلي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ويدخل المارد الأحمر معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة الغد في إطار سعيه لتأمين قمة الدوري التي يتربع عليها في الوقت الحالي.

وتعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي المواجهة الرسمية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

وطالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة البنك الأهلي وعدم الانشغال والتفكير فى منافسات كأس العالم، باعتبار أن موقعة الغد حاسمة فى مشوار الفريق الحمر نحو تأمين القمة وخطوة مهمة نحو استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.