شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مباراة جمعت الإسماعيلى وأسوان قبل لقاء اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على أسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعي الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء لاستعادة مسيرة الانتصارات من أجل بدء تصحيح مساره فى جدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

ولعب الإسماعيلي 22 مباراة سابقة أمام أسوان، فاز 14 وتعادل 3 وخسر 5، وأحزر 50 هدفًا واستقبل 28، وحافظ على نظافة شباكه فى 7 مباريات.

ملعب الإسماعيلي .. فاز 10 تعادل 1، له 32 هدفًا عليه 9 أهداف، كلين شيت 5 مباريات

ملعب أسوان .. فاز 4 تعادل 2 خسر 5، له 18 هدفًا عليه 19 هدفًا، كلين شيت مباراتين

أهداف الإسماعيلى عن طريق 38 لاعبًا .. محمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف وإبراهيم حسن 3 أهداف ومحمد بركات وأيمن الجمل وعماد النحاس وفخر الدين بن يوسف وعبد الرحمن مجدى وشكرى نجيب هدفين لكلا منهم وحماده مرزوق وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد قناوى ومحمد عبد الرؤوف ومجدى الصياد وخالد بيبو وأحمد حسن وحمام إبراهيم وبشير عبد الصمد وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ويوسف جمال وعمر جمال وأشرف عطيه ومحمد محسن أبو جريشة وغريب فتحى وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا وتوريك جبرين ودييجو كالديرون وحسنى عبد ربه وبنسيون شيلونجو ومحمد الشامى ومحمد صادق وحسين السيد هدفًا لكل منهم.