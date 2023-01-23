شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: لولا القوانين لاستقلت من سموحة.. وزياد طارق "مالوش ذنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة، أنه اتفق مع أعضاء مجلس إدارة النادي على إقالته بشكل رسمي بعد مباراة بيراميدز المقبلة فى الدورى، وذلك بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله قدمنا فريقاً جديداً من أبناء النادى، حققنا الكثير من خطتنا، وهذا ما يظهر أمام الجميع، والنتائج بدأت تتحسن بشكل كبير جداً الفترة الأخيرة".

وأضاف العشرى، "الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول عن تنظيم علاقة المدرب بالنادى، القوانين واضحة، المدرب لو استقال فليس له فرصة أخرى فى الدوري، وهذه عقوبة قاسية جداً، العقود فى مصر لا تتيح للمدرب الحصول على باقى عقده حتى، وإذا كان النادى يرغب فى رحيل مدرب فعليه إقالته لتكون له فرصة أخرى، لو القوانين زى زمان كنت قدمت استقالتى، لأن الأجواء صعبة جداً، رغم أن كل الأعضاء والنادي مقدرين جهودي".

وعن رحيله عقب مباراة بيراميدز قال العشري، "عندما قلت مباراة بيراميدز ستكون الأخيرة كان بناءً على اتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة، بأن يتم إقالتى بعد المباراة، ولكن ليس استقالة حتى يكون لدى فرصة للتدريب".

وتابع، "أغلقنا موضوع الهاني سليمان هو أحد أبنائنا وحارس كبير ومثل أى لاعب يمر بظروف انخفاض فى المستوى، الأخطاء كانت واضحة فى مباراة الأهلي وأثرت على النتيجة ومنحته راحة ويرجع فى أى وقت".

واختتم طارق العشرى تصريحاته قائلا، "زياد طارق ليس له ذنب فى الصراع القائم، وضعت له برنامجا للوقوف على مستواه، وقلت له إذا كنت أفضل من اللاعبين الموجودين فى نفس المركز ليس لدى مشكلة أن تشارك".