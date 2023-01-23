شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: لم نتلق عروضاً لناصر منسى ونسعى لتقديم مباراة جيدة أمام المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن مجلس إدارة النادي لم يتلقى عروضاً رسمية لناصر منسي لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال نصار فى برنامج "صباح أون تايم"، "كنا عاملين تدعيمات جيدة وخضنا موسم إعداد ولكن واجهنا سوء توفيق، بالإضافة إلى أننا تقدمنا فى مباريات كثيرة لكن الأمور لم تكن فى صالحنا بعد ذلك، ونسعى لتصحيح الأمور".

وأضاف، "لجنة الكرة ومجلس الإدارة يدرسان الموقف لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الجهاز الفني، حتى الآن لم نستقر على القرار النهائي".

وأكد رئيس النادى، "حتى الآن لم نتلق أى عروض رسمية بخصوص ناصر منسي، لو تلقينا عرضا رسميا سنجلس مع الجهاز الفني ونناقش الأمر، داخلين على مباريات صعبة والدوري هذا الموسم من أصعب ما يمكن ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتيجة مباراة واحدة".

وتابع، "أحمد توفيق انضم إلينا فى بداية الموسم في صفقة انتقال حر بعد ذلك طلبه بيراميدز واستطلعنا رغبة اللاعب وكان مرحب بالعودة لذلك وافقنا على رحيله.

وعن مواجهة الأهلي المقرر لها غداً الثلاثاء قال رئيس البنك الأهلي، "المباريات كلها صعبة وعندما نواجه فريقا بحجم النادي الأهلي نحتاج إلى استعدادات أكبر، وأتمنى أن نقدم عرضا جيدا لأن الوضع الحالى للفريق لا يناسبنا".

واختتم متحدثً عن مدرب الفريق السابق، "حلمي طولان مدرب كبير وصاحب سيرة ذاتية كبيرة، وأكن له كل التقدير لم يكن موفقاً معنا ولا يحتاج لأحد ليتحدث عن تاريخه وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة، ومستحيل أن يكون اللاعبين عايزين يخسروا أو تآمروا على المدير الفني هذا أمر لم ولن يحدث، نعرف فريقنا بشكل جيد".