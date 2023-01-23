شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يبدأ اليوم مرحلة التأهيل من الرباط الصليبى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى مرحلة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى اليوم فى قطر، بعدما أجرى الجراحة فى النمسا ثم توجه إلى قطر لبدء عملية التأهيل تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت.

ويتواجد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى في قطر أيضاً لخوض مرحلة التأهيل من جراحة قطع غضروف الركبة التي خضع لها في النمسا أيضاً.

وبكى أكرم توفيق بعد سقوطه مصابا بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال عام خلال التدريبات الجماعية باستاد التتش، حيث تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الأخيرة جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

واجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.