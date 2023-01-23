شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر يخطر الأهلى بـ"موليكا" خياره الأول لتدعيم هجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، أخطر إدارة الأحمر بأن جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي هو اختياره الأول لتدعيم خط هجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارى.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:"كولر يريد التعاقد مع موليكا وأخطر الأهلى أن اللاعب هو الخيار الأول لدعم هجوم المارد الأحمر، وبعد تفاوض الأهلى مع مسئولي بشكتاش للتعاقد مع اللاعب ومغالاة النادى التركى في الطلبات المادية طلب كولر التعاقد مع سوزا ، ولكن أكد أن موليكا سيكون الخيار الأفضل بالنسبة له".

ويضيف شوبير:"الأهلى يحاول في التوقيت الحالي الوصول لصيغة مالية مناسبة للتعاقد مع موليكا سواء على سبيل البيع النهائي أو حتى الإعارة لتنفيذ طلبات كولر".

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن المفاوضات مع موليكا بدأت منذ نحو أسبوعين، بعد الحصول على موافقة اللاعب، في ظل استعداد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، ومن ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا.