شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة أسوان اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاسماعيلى ضيفاً على نظيره أسوان فى الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين فى الثالثة إلا الربع عصرًا على ملعب الأخير بجنوب مصر.

ويدير اللقاء طارق مجدي حكم ساحة، ويعاونه أحمد لطفي مساعد أول وهاشم عبد المريد مساعد ثان وأحمد حمدي حكمًا رابعًا، وللفيديو عمرو الشناوي وعمر فتحي.

وتعتبر هذه المباراة الـ 14 التي يديرها طارق مجدي للإسماعيلي و الأولى هذا الموسم، وذلك علي النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى 13 مباراة، فاز 8 تعادل 4 خسر 1، له 18 هدفًا عليه 7 أهداف، كلين شيت 6 لقاءات

– الدوري العام ..

* يوم 6 نوفمبر 2014 فاز على وادى دجلة 2 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 )

* يوم 21 أكتوبر 2015 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة جزاء وطه عادل )

* يوم 3 ديسمبر 2017 تعادل مع بتروجيت صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 2 يناير 2019 فاز على المقاولون العرب 2 / 1 بالجبل الأخضر ( بنسيون شيلونجو ولاعب المقاولون العرب فى مرماه )

* يوم 7 فبراير 2019 تعادل مع مصر المقاصة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 17 مايو 2019 فاز على الداخلية 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 11 ديسمبر 2019 فاز على مصر المقاصة 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد الشامى ومحمد هاشم )

* يوم 12 يناير 2020 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا )

* يوم 27 أغسطس 2020 فاز على طنطا 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدى 2 وعمر الوحش من ضربة جزاء )

* يوم 21 فبراير 2021 تعادل مع إنبى 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد الشامى )

* يوم 4 نوفمبر 2021 خسر من البنك الأهلى صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 16 يوليو 2022 فاز على فيوتشر 2 / 1 بالقاهرة ( باهر المحمدي من ضربة جزاء وأحمد مدبولي )

– كأس مصر ..

* يوم 3 نوفمبر 2013 تعادل مع وادى دجلة فى نصف النهائى صفر / صفر ولكنه خرج بضربات الترجيح 7 / 8

سجل للإسماعيلى محمود متولى وعمرو السولية وجون آنطوى وسامح عبد الفضيل وحسنى عبد ربه وصالح موسى وعبد الحميد سامى وأهدر محمود عبد العزيز

– الإنذارات لـ 19 لاعبًا ..

• 4 إنذارات لكلا من عبد الرحمن مجدى

• إنذارين لمحمد هاشم

• إنذار لكلا من محمد صبحى وبهاء مجدى ومحمود عبد العزيز ومحمد عواد ومروان محسن ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وحسنى عبد ربه وعماد حمدى ومحمد صادق ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد مجدى الجمل وباهر المحمدى وأسامه إبراهيم ومحمد بيومى والغينى بيكيتى دى سيلفا ومحمد الشامي ومحمد مخلوف

– 4 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2015

• فى مباراة الداخلية 2019

• فى مباراة طنطا 2020

• فى مباراة فيوتشر 2022

– ضربة جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة فيوتشر 2022