شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 4 لاعبين مصريين مقاعدهم فى منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الأبطال أو بطولة "توك" للإسكواش ، والتى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان 5 لاعبين مصريين قد تأهلوا أيضاً إلى ربع النهائي خلال منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 وهم، نوران جوهر، نور الطيب، جنا شيحا، مروان الشوربجي ومازن هشام.

قبل أن يلحق بهم 4 لاعبين آخرين بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني وهم، نور الشربيني، هانيا الحمامي، فارس الدسوقي وطارق مؤمن.

لتضمن مصر بذلك 9 مقاعد في منافسات الدور ربع النهائي والتي تنطلق اليوم وتستمر على مدار يومين.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

ـ هزيمة محمد الشربيني أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-4, 11-3.

ـ فوز طارق مؤمن على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 11-7.

ـ فوز فارس الدسوقي على القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-7.

ـ فوز نور الشربيني على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-4, 11-6.

ـ هزيمة روان العربي أمام الانجليزية جيانا كيندي بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 3-11, 11-9, 11-8, 11-2.

ـ فوز هانيا الحمامي على توماتو هو لاعبة هونج كونج بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-3, 11-2.