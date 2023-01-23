شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى نجم بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده الـ"26" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق بيراميدز، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ26، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، حيث نشأ رمضان صبحي فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وفرض موهبته على الجميع فى القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة، بعدما كتب اسمه ضمن أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى الدوري المصرى بعمر 16 عامًا و122 يومًا بهدفه فى مصر المقاصة موسم 2013/2014.

ويعد رمضان صبحي أصغر لاعب يمثل منتخب مصر فى التاريخ بعمر 17 عامًا و20 يومًا، ولعب رمضان صبحى فى الأهلى 4 مواسم ونصف بواقع 3 قبل الاحتراف وموسم ونصف بعد الاحتراف، وشارك رمضان صبحي مع الأهلى فى 110 مباريات فى مختلف البطولات المحلية والقارية بإجمالى 7606 دقيقة لعب، وسجل مع الأهلى 24 هدفا وصنع 21 هدف، وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ7 بطولات، بواقع ثلاث بطولات للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ودوري أبطال أفريقيا الذى حسمه الأهلي بعد رحيل اللاعب ولكنه احتسب له.

بدأ "العفيجى" رحلة البحث عن نفسه بعد العودة للقلعة الحمراء قادمًا من ستوك سيتى الإنجليزى ليستعيد مستواه الفنى والبدنى بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة فى المباريات ويقود المنتخب الأولمبى للصعود لأولمبياد طوكيو 2020 والتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التى أقيمت فى مصر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما شارك في كل المباريات، واستطاع أن يسجل 3 أهداف إضافة إلى صناعة هدفين، ونال نجم الأهلي وقتها إشادة كبيرة بسبب روحه العالية ودوره في تحفيز زملائه في المنتخب، وأدائه العالي الذي تطور منذ عودته للنادي الأهلي بعد تجربة احتراف لم تنجح لمدة عامين ونصف في إنجلترا بناديي ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون.

ونجح رمضان صبحي للعودة إلى مستواه المعهود منذ ظهوره لأول مرة مع الأهلي، بعد تعاقد القلعة الحمراء مع السويسري رينيه فايلر كمدير فني للأهلي، والذي ساهم في تطوير مستوى رمضان صبحي ومنحه أدوارًا هجومية وحرية في الحركة وهو ما ساهم في تألقه وكونه واحدًا من أبرز النجوم في الفريق.

وتلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعد أن أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى ، صدمة الجماهير الأهلاوية ليست في إغلاق ملف الصفقة، لكن في حقيقة أن النادي الأهلي كشف أن رمضان صبحي أبلغ الإدارة برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز، أحد المنافسين المباشرين للأهلي في السنوات الأخيرة.

وكانت جماهير الأهلي لقبت رمضان صبحي بـ"العفيجي" في وقت سابق نظرا لقوته البدنية الكبيرة وظهوره الرائع رفقة القلعة الحمراء خلال المواسم الماضية، ولكن سرعان ما هاجمته جماهير النادي الأهلي بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر من أجل الانضمام لبيراميدز بسبب المقابل المادي الكبير الذي عرضه النادي السماوي على اللاعب.

وبدأت رحلة رمضان صبحى مع بيراميدز بتوتر شديد قبل أن يستعيد العفيجى تألقه ويشارك في 85 مباراة بكل البطولات باجمالى 6938 دقيقة لعب سجل خلالها 25 هدفا وصنع 15 هدف أخر وتلقي 15 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.