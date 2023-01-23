شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بإمكانيات صفقة الأهلى بعد مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، جلسة مع لاعبه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق، أشاد خلالها بإمكانياته وقدراته بعد تألقه فى مباراة القمة أمام الزمالك خلال أول مباراة يشارك فيها بالتشكيل الأساسى بعد انتقاله للقلعة الحمراء.

وأثنى كولر بالمستوى الذى ظهر عليه خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من سموحة، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب فى مباراة القمة الأخيرة، بعدما قرر الجهاز الفني إشراكه أساسياً لتعويض الغيابات الكثيرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر.

ورغم معاناة الأهلي من غيابات كثيرة قبل القمة، خاصة فى مركزي الدفاع والوسط، ولكن اهتدى كولر للدفع بعبد الفتاح أساسيا واللعب فى قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة، رغم أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، ومع ذلك قدم مستوى طيبا للغاية ونال استحسان الجهاز الفني وجمهور الأهلي.

من جانبه، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم مباراة مميزة جدا وانتهت بالفوز المستحق على حساب الزمالك، مشيرا إلى أن فريقه أضاع أكثر من فرصة في الشوط الأول، وكان باستطاعة اللاعبين التسجيل أكثر من هدف وذلك بسبب قلة الهدوء لدى اللاعبين، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وسرعة نقل الكرة في ظهر دفاعات الزمالك لصناعة فرص أكثر، وهو ما استطعنا تنفيذه، وسعيد جدا بتسجيل كهربا للمرة الثانية على التوالي، وسعيد أكثر بتسجيل شريف هدفين رفع بهما جميع الضغوط من على عاتقه».

وعن رؤيته للمنافسين قال كولر، «لا أنظر لمنافس بعينه، ولديَّ أهمية كبيرة لكل مباراة وليس لفريق بعينه، خصوصًا أن بعض مبارياتنا أمام منافسين في آخر ترتيب الجدول تكون هي الأصعب في الموسم، كما أن شريف استعاد مستواه في مباراة القمة، تحدثت معه كثيرًا الفترة الماضية وشاهدت معه كثيرًا من أهدافه لإكسابه المزيد من الثقة، وهو ما وصل إليه، والفوز على الزمالك بثلاثية يؤكد أننا لم نتأثر بغيابات في لقاء اليوم، وعدم مشاركة أيمن أشرف لأنه عائد من إصابة طويلة».