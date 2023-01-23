شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصطدم بطموحات حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الاتحاد السكندرى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، بفريق حرس الحدود على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق الاتحاد فوزا دراماتيكيا أمام البنك الأهلى بعدما حول تأخره بهدفين لفوز بثلاثية فى الجولة الماضية، فيما سقط حرس الحدود أمام الداخلية بهدف نظيف فى نفس الجولة.

وطالب الصربى زوران مانولفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، اللاعبين بضرورة التركيز الحذر من فريق مكافح مثل حرس الحدود فى هذا الأسبوع ولابد أن نحترم المنافس والفوز يضعنا وسط الكبار، وطالب اللاعبين بمواصلة التألقو حسم الثلاث نقاط للاقتراب من المربع الذهبى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء واحد وخسر في 6 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 15 هدفا، بينما استقبل مرماه 16 هدفا.

وفى المقابل، يسعى أحمد أيوب المدير الفنى لحرس الحدود، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمحاولة الزحف نحو وسط الجدول والهروب من مناطق الخطر، وشدد أيوب على أهمية بذل الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة زعيم الثغر.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 7 لقاءات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 18 هدفا.