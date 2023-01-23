شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تجديد عقود نجوم الفريق لحين انتهاء كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني، لحين العودة من المغرب عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل بالمغرب، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.

وتنتهي عقود أكثر من لاعب داخل الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وتنوي الإدارة تجديد عقود كل اللاعبين، ولكنها ترغب فى تأجيل حسم الملف لحين العودة من المغرب، عقب خوض مونديال الأندية، خشية تشتيت اللاعبين وانشغالهم بالتفكير فى تجديد عقودهم فى الوقت الحالي، فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين قبل المشاركة في مونديال الأندية.

ولا يمانع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجديد عقود الرباعي حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني، باعتبارهم من اللاعبين أصحاب الخبرات، ولهم دور مع الفريق الأحمر، ولكن ترى الإدارة أن الوقت الحالي غير مناسب لفتح الملف بسبب الانشغال بالتحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.