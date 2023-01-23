شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، التي خسرها الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 0 مساء السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الزمالك اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة غزل المحلة في المحلة، وهى المباراة التي ستشهد صعوبة كبيرة على أبناء ميت عقبة، خاصة أن المحلة لن يكون خصمًا سهلاً.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعي الجهاز الفني واللاعبون لتصحيح المسار وتحقيق فوز معنوي علي الفريق المحلاوي من اجل تعويض سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق وكان اخرها الخسارة من الأهلي بثلاثية سجلها، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وطلب الجهاز الفني للزمالك من لاعبيه ضرورة التعلم من الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة الأهلي وأدت لتلك الخسارة، والعمل علي تصحيحها والتعلم منها، وأكد الجهاز للاعبين إن تلك الخسارة ليست نهاية المطاف، وان الدورى مازال طويلا وعليهم التركيز جيدًا لتصحيح المسار والعودة للمنافسة من جديد.