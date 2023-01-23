شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخشى انتفاضة طلائع الجيش اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق سيراميكا، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

مباراة صعبة على كلا الفريقين الباحثين عن الخروج من سلسة النتائج السيئة، بعدما خسر سيراميكا أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لوقف سلسلة نزيف النقاط الذى تعرض لها الفريق الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز خلال مباراة الطلائع من أجل حسم اللقاء وخطف الثلاث نقاط، معولا على أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم فى الهجوم بعد رحيل النيجيرى جون إيبوكا إلى أهلى طرابلس الليبى.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاَ بينما استقبلت شباكهم 19 هدفاً.

وفى المقابل، وجه محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سيراميكا، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء، وطالب المدافعين بضورة غلق المساحات أمام أحمد ياسر ريان وعدم منحه الفرصة لهز شباك الفريق، مطالبا لاعبيه بضروة استغلال الفرص لتسجيل الأهداف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.