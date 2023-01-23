شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المصرى استعداداً لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة فيوتشر، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثالثة إلا الربع عصر غد، الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

وكان النادي المصري قد تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام غزل المحلة، ويفتقد النادي المصري لجهود 3 لاعبين أمام فيوتشر، وهم، كريم العراقي بسبب تجدد إصابته، وحسين السيد وعمرو موسى لتراكم الانذارات.

ورفض حسام حسن، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين أى راحة بعد التعادل مع غزل المحلة فى الجولة 14، ولقن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، درسا قوياً للاعبين عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خاصة أن المصرى كان متقدماً بهدف وقريباً من حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الدوري.

وحمل حسام حسن لاعبي الفريق مسؤولية التعادل بعد إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المحلة، والتسبب في ركلة جزاء منحت الفريق المحلاوي فرصة التعادل، وشدد مدرب المصري أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون من اللاعبين مشيرا إلى أنه سيجري تعديل في التشكيل ويمنح الفرصة للبدلاء في حالة استمرار الرعونة داخل الملعب.