شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالإسماعيلية بدون المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، معسكرا مغلقا بالإسماعيلية اليوم الاثنين، وحتى 31 من الشهر الجارى فى بداية الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، ويقام المعسكر بدون اللاعبين المحترفين.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وحاول مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات المشاركة وهى أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، جامبيا وتونس وبنين وزامبيا، وبالفعل حصل على موافقات مع بعض هذه المنتخبات.